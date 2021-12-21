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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 21 декабря 2021
Вильярреал
21.12.2021, вторник, 21:00
Испания. Примера, 4 тур
5 : 2
Завершен
Алавес
18'
Ж. Морено
27'
Б. Диа
76'
Б. Диа
79'
Й. Пино
88'
Ж. Морено
44'
П. Понс
65'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Алавес
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Капу
89'
ГОЛ! 5:2!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Педраса
88'
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Диа
87'
84'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
П. Понс
84'
Замена
Тачи
️️️️
В. Лагвардия
ГОЛ! 4:2!
Й. Пино
Пас отдал
Б. Диа
79'
77'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Х. Лопес
77'
Замена
Т. Мойя
️️️️
Т. Пина
ГОЛ! 3:2!
Б. Диа
Пас отдал
Д. Парехо
76'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Эступиньян
73'
Замена
А. Морено
️️️️
М. Тригерос
72'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
72'
65'
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
58'
Замена
Э. Мендес
️️️️
М. Силла
49'
Желтая карточка
Х. Лопес
45'
+1
Желтая карточка
М. Лум
44'
ГОЛ! 2:1!
П. Понс
Пас отдал
Хоселу
ГОЛ! 2:0!
Б. Диа
Пас отдал
М. Тригерос
27'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Парехо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
11
Николас Джексон
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
7
Морено
22
Диа
4-2-1-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
16
Лопес
21
Лум
8
Понс
17
Пина
11
Риоха
14
Силла
13
Хоселу
2
Эступиньян
23
Педраса
23
Педраса
2
Эступиньян
14
Тригерос
5
Морено
5
Морено
14
Тригерос
6
Капу
10
Иборра
10
Иборра
6
Капу
22
Диа
16
Гомес
16
Гомес
22
Диа
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
16
Лопес
5
Дуарте
5
Дуарте
16
Лопес
5
Лагвардия
5
Тачи
5
Тачи
5
Лагвардия
17
Пина
20
Мойя
20
Мойя
17
Пина
14
Силла
7
Мендес
7
Мендес
14
Силла
8
Понс
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
8
Понс
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Антонио Сивера
ВР
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
11
Николас Джексон
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Вильярреал - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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