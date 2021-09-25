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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетико
Алавес - Атлетико: обзор матча 25 сентября 2021
Алавес
25.09.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
4'
В. Лагвардия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетико
Замена
С. Гарсия
️️️️
Л. Риоха
87'
Замена
Тачи
️️️️
Р. Дуарте
79'
Замена
Т. Пина
️️️️
Т. Мойя
79'
74'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
М. Льоренте
61'
Замена
Э. Эррера
️️️️
М. Эрмосо
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
М. де ла Фуэнте
61'
Замена
Хоселу
️️️️
М. Силла
61'
59'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
59'
Замена
А. Корреа
️️️️
К. Триппьер
59'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Кондогбиа
55'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
53'
Желтая карточка
К. Триппьер
Желтая карточка
М. Лум
36'
Желтая карточка
М. Силла
31'
17'
Желтая карточка
С. Савич
ГОЛ! 1:0!
В. Лагвардия
Пас отдал
Р. Дуарте
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
3
Миазга
5
Дуарте
21
Лум
20
Агиррегабирия
20
Мойя
11
Риоха
14
Силла
24
де ла Фуэнте
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
15
Савич
19
Кондогбиа
14
Льоренте
7
Де Пауль
10
Карраско
7
Гризманн
9
Суарес
11
Риоха
16
Гарсия
16
Гарсия
11
Риоха
5
Дуарте
5
Тачи
5
Тачи
5
Дуарте
20
Мойя
17
Пина
17
Пина
20
Мойя
24
де ла Фуэнте
28
Пельистри
28
Пельистри
24
де ла Фуэнте
14
Силла
13
Хоселу
13
Хоселу
14
Силла
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
14
Льоренте
24
Врсалько
24
Врсалько
14
Льоренте
22
Эрмосо
16
Эррера
16
Эррера
22
Эрмосо
2
Триппьер
10
Корреа
10
Корреа
2
Триппьер
19
Кондогбиа
10
Кунья
10
Кунья
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Ману Гарсия
АП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
23
Бенжамин Леком
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Ману Гарсия
АП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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