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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал Сосьедад
Алавес - Реал Сосьедад: обзор матча 02 января 2022
Алавес
02.01.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
58'
Хоселу (П)
14'
А. Янузай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Л. Риоха
90'
85'
Желтая карточка
А. Янузай
81'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
И. Субельдия
81'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
76'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Порту
76'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Сильва
Замена
М. Силла
️️️️
М. де ла Фуэнте
72'
67'
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
Э. Мендес
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хоселу
58'
56'
Желтая карточка
И. Субельдия
Желтая карточка
В. Лагвардия
54'
Замена
Э. Мендес
️️️️
И. Мартин
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Янузай
Пас отдал
Порту
6'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Барренечеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
13
Хоселу
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Александру Тирля
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Овоно
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
20
Агиррегабирия
21
Лум
20
Мойя
11
Риоха
23
Мартин
24
де ла Фуэнте
13
Хоселу
4-2-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
15
Рико
6
Гевара
23
Мерино
10
Порту
21
Сильва
7
Барренечеа
9
Исак
24
де ла Фуэнте
14
Силла
14
Силла
24
де ла Фуэнте
23
Мартин
7
Мендес
7
Мендес
23
Мартин
5
Субельдия
16
Пачеко
16
Пачеко
5
Субельдия
10
Порту
7
Джуара
7
Джуара
10
Порту
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
7
Барренечеа
24
Янузай
24
Янузай
7
Барренечеа
21
Сильва
9
Серлот
9
Серлот
21
Сильва
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Александру Тирля
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Мэтью Райан
ВР
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Александру Тирля
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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