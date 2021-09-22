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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Алавес
Эспаньол - Алавес: обзор матча 22 сентября 2021
Эспаньол
22.09.2021, среда, 20:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
54'
Р. де Томас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Алавес
Желтая карточка
Л. Кабрера
90'
+3
Замена
О. Мелендо
️️️️
С. Дардер
88'
86'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Тачи
86'
Замена
М. Миазга
️️️️
М. Агиррегабирия
86'
Замена
Т. Мойя
️️️️
М. Гарсия
Замена
Л. Димата
️️️️
Р. де Томас
75'
Замена
Д. Лопес
️️️️
К. Баре
74'
72'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Т. Пина
Замена
Ф. Мерида
️️️️
М. Морланес
66'
Замена
В. Лей
️️️️
Н. Меламед
66'
60'
Замена
М. Силла
️️️️
Д. Гуидетти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. де Томас
54'
53'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
26
Гори
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
88
Баре
10
Дардер
8
Морланес
10
Меламед
23
Эмбарба
9
де Томас
4-1-1-2-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Тачи
5
Дуарте
21
Лум
17
Пина
5
Гарсия
11
Риоха
13
Хоселу
11
Гуидетти
88
Баре
5
Лопес
5
Лопес
88
Баре
8
Морланес
8
Мерида
8
Мерида
8
Морланес
10
Меламед
7
Лей
7
Лей
10
Меламед
10
Дардер
21
Мелендо
21
Мелендо
10
Дардер
9
де Томас
11
Димата
11
Димата
9
де Томас
20
Агиррегабирия
3
Миазга
3
Миазга
20
Агиррегабирия
5
Гарсия
20
Мойя
20
Мойя
5
Гарсия
17
Пина
28
Пельистри
28
Пельистри
17
Пина
5
Тачи
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
5
Тачи
11
Гуидетти
14
Силла
14
Силла
11
Гуидетти
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
26
Гори
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
26
Гори
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эспаньол - Алавес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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