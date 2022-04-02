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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Алавес
Атлетико - Алавес: обзор матча 02 апреля 2022
Атлетико
02.04.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
4 : 1
Завершен
Алавес
11'
Ж. Феликс
75'
Л. Суарес (П)
82'
Ж. Феликс
90'
Л. Суарес
63'
Г. Эскаланте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Алавес
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Кунья
90'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Х. Хименес
87'
86'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Л. Риоха
ГОЛ! 3:1!
Ж. Феликс
82'
79'
Замена
М. Лум
️️️️
Э. Мендес
79'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Т. Пина
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Суарес
75'
Замена
М. Кунья
️️️️
М. Льоренте
73'
Желтая карточка
М. Льоренте
72'
63'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Э. Мендес
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
61'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Лемар
46'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Р. Лоди
46'
46'
Замена
М. Вальехо
️️️️
П. Понс
46'
Замена
Х. Наварро
️️️️
Р. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Ш. Врсалько
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
6
Лоди
24
Врсалько
14
Льоренте
19
Кондогбиа
18
Лемар
79
Феликс
7
Гризманн
4-1-3-1-1
1
Пачеко
14
Теналья
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
7
Мендес
8
Эскаланте
17
Пина
11
Риоха
13
Хоселу
20
Хименес
18
Фелипе
18
Фелипе
20
Хименес
6
Лоди
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Лоди
18
Лемар
10
Карраско
10
Карраско
18
Лемар
14
Льоренте
10
Кунья
10
Кунья
14
Льоренте
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
8
Понс
21
Вальехо
21
Вальехо
8
Понс
5
Дуарте
23
Наварро
23
Наварро
5
Дуарте
7
Мендес
21
Лум
21
Лум
7
Мендес
17
Пина
28
Пельистри
28
Пельистри
17
Пина
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
11
Риоха
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Антонио Сивера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Атлетико - Алавес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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