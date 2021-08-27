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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Алавес
Валенсия - Алавес: обзор матча 27 августа 2021
Валенсия
27.08.2021, пятница, 23:15
Испания. Примера, 3 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
3'
Д. Васс
45+2'
К. Солер
60'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Алавес
Замена
Хоседа
️️️️
Д. Черышев
90'
+1
Желтая карточка
М. Дьякаби
86'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Васс
85'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
О. Альдрете
85'
83'
Замена
Т. Мойя
️️️️
Т. Пина
68'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Ф. Пельистри
Замена
М. Андре
️️️️
Г. Гедеш
68'
Замена
У. Рачич
️️️️
У. Гильямон
68'
62'
Замена
П. Понс
️️️️
М. Лум
62'
Замена
М. Силла
️️️️
Д. Гуидетти
61'
Желтая карточка
М. Миазга
61'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
ГОЛ! 3:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
М. Гомес
60'
46'
Замена
Л. Риоха
️️️️
М. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
К. Солер
Пас отдал
Г. Гедеш
45'
+2
45'
Желтая карточка
М. Лум
28'
Желтая карточка
Ф. Лежен
ГОЛ! 1:0!
Д. Васс
Пас отдал
Д. Черышев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
34
Хоседа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Паулиста
15
Альдрете
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
90
Черышев
9
Гомес
4-1-1-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
3
Миазга
24
Лежен
16
Лопес
21
Лум
17
Пина
28
Пельистри
5
Гарсия
13
Хоселу
11
Гуидетти
22
Гильямон
10
Рачич
10
Рачич
22
Гильямон
15
Альдрете
4
Дьякаби
4
Дьякаби
15
Альдрете
90
Черышев
34
Хоседа
34
Хоседа
90
Черышев
10
Васс
80
Муса
80
Муса
10
Васс
11
Гедеш
10
Андре
10
Андре
11
Гедеш
21
Лум
8
Понс
8
Понс
21
Лум
17
Пина
20
Мойя
20
Мойя
17
Пина
28
Пельистри
7
Мендес
7
Мендес
28
Пельистри
5
Гарсия
11
Риоха
11
Риоха
5
Гарсия
11
Гуидетти
14
Силла
14
Силла
11
Гуидетти
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
21
Ману Вальехо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Валенсия - Алавес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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