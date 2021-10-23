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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Алавес
Кадис - Алавес: обзор матча 23 октября 2021
Кадис
23.10.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Алавес
6'
Хоселу (П)
90+1'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Алавес
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
М. де ла Фуэнте
85'
Замена
Т. Пина
️️️️
Т. Мойя
Замена
А. Хименес
️️️️
Р. Собрино
84'
77'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Л. Риоха
Замена
Э. Лосано
️️️️
С. Санчес
68'
67'
Желтая карточка
Х. Наварро
57'
Замена
П. Понс
️️️️
М. Гарсия
56'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Ф. Пельистри
Замена
Алекс
️️️️
Т. Аларкон
46'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
В. Чуст
46'
27'
Желтая карточка
М. Миазга
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-3-2-2
23
Ледесма
33
Ароян
23
Чуст
3
Фали
18
Эспино
6
Аларкон
20
Карселен
80
Переа
25
Санчес
19
Собрино
21
Негредо
4-1-1-3-1
1
Пачеко
23
Наварро
3
Миазга
5
Лагвардия
5
Дуарте
21
Лум
20
Мойя
28
Пельистри
5
Гарсия
11
Риоха
13
Хоселу
23
Чуст
16
Йонссон
16
Йонссон
23
Чуст
6
Аларкон
8
Алекс
8
Алекс
6
Аларкон
25
Санчес
11
Лосано
11
Лосано
25
Санчес
19
Собрино
20
Хименес
20
Хименес
19
Собрино
5
Гарсия
8
Понс
8
Понс
5
Гарсия
20
Мойя
17
Пина
17
Пина
20
Мойя
28
Пельистри
7
Мендес
7
Мендес
28
Пельистри
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
11
Риоха
Остались в запасе
Кадис
Алавес
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Кадис - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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