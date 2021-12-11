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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Хетафе
Алавес - Хетафе: обзор матча 11 декабря 2021
Алавес
11.12.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
86'
Хоселу
20'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Хетафе
Вторая желтая
Ф. Лежен
90'
+3
Замена
Х. Лопес
️️️️
Л. Риоха
89'
Желтая карточка
Л. Риоха
88'
Желтая карточка
Ф. Лежен
88'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
86'
84'
Замена
Д. Поведа
️️️️
К. Аленья
81'
Желтая карточка
Д. Сорья
Замена
Т. Мойя
️️️️
М. Агиррегабирия
80'
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Дуарте
80'
73'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Э. Унал
69'
Желтая карточка
Х. Мата
66'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
Замена
Э. Мендес
️️️️
П. Понс
65'
Замена
И. Мартин
️️️️
Ф. Пельистри
46'
46'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Рамирес
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
М. Арамбарри
41'
Желтая карточка
Х. Куэнка
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
23
Иван Мартин
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
20
Агиррегабирия
8
Понс
21
Лум
11
Риоха
5
Гарсия
28
Пельистри
13
Хоселу
3-2-3-2
13
Сорья
23
Митрович
2
Джене
4
Куэнка
22
Суарес
17
Оливера
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Рамирес
20
Унал
28
Пельистри
23
Мартин
23
Мартин
28
Пельистри
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
20
Агиррегабирия
20
Мойя
20
Мойя
20
Агиррегабирия
8
Понс
7
Мендес
7
Мендес
8
Понс
5
Дуарте
14
Силла
14
Силла
5
Дуарте
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
20
Унал
21
Янкто
21
Янкто
20
Унал
10
Аленья
9
Поведа
9
Поведа
10
Аленья
19
Рамирес
17
Мата
17
Мата
19
Рамирес
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Флорентину
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Флорентину
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Алавес - Хетафе
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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