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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вильярреал
Алавес - Вильярреал: обзор матча 30 апреля 2022
Алавес
30.04.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
4'
В. Лагвардия
31'
Г. Эскаланте
47'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Вильярреал
Желтая карточка
Р. Дуарте
90'
+2
Замена
Джейсон
️️️️
Л. Риоха
87'
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Эскаланте
87'
Замена
П. Понс
️️️️
М. Гарсия
82'
Желтая карточка
В. Лагвардия
80'
76'
Желтая карточка
Э. Капу
75'
Замена
П. Алькасер
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
Г. Эскаланте
69'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Э. Мендес
64'
58'
Замена
Э. Капу
️️️️
М. Гомес
58'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
Желтая карточка
М. Гарсия
52'
47'
ГОЛ! 2:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
46'
Замена
Х. Фойт
️️️️
П. Торрес
46'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Д. Парехо
41'
Желтая карточка
Б. Диа
ГОЛ! 2:0!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Р. Дуарте
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Лагвардия
Пас отдал
Хоселу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
23
Джейсон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
23
Наварро
21
Лум
8
Эскаланте
7
Мендес
11
Риоха
5
Гарсия
13
Хоселу
4-3-2-1
1
Асенхо
92
Орье
2
Манди
14
Торрес
23
Педраса
10
Иборра
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
16
Гомес
22
Диа
7
Мендес
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
7
Мендес
5
Гарсия
8
Понс
8
Понс
5
Гарсия
8
Эскаланте
17
Пина
17
Пина
8
Эскаланте
11
Риоха
23
Джейсон
23
Джейсон
11
Риоха
10
Парехо
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Парехо
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
14
Торрес
8
Фойт
8
Фойт
14
Торрес
16
Гомес
6
Капу
6
Капу
16
Гомес
10
Иборра
9
Алькасер
9
Алькасер
10
Иборра
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Алавес - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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