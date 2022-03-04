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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 04 марта 2022
Алавес
04.03.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Севилья
83'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Корона
83'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Акунья
Замена
Джейсон
️️️️
Э. Мендес
79'
Замена
М. Гарсия
️️️️
П. Понс
73'
Желтая карточка
П. Понс
62'
58'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
58'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
Желтая карточка
Р. Дуарте
49'
Желтая карточка
Ф. Лежен
34'
12'
Желтая карточка
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
14
Теналья
8
Понс
8
Эскаланте
20
Мойя
7
Мендес
11
Риоха
13
Хоселу
3-1-3-2-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
21
Акунья
27
Делэни
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
17
Корона
7
Окампос
21
Эн-Несири
8
Понс
5
Гарсия
5
Гарсия
8
Понс
7
Мендес
23
Джейсон
23
Джейсон
7
Мендес
21
Акунья
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
21
Акунья
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
17
Корона
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
17
Корона
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Алавес
Севилья
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Алавес - Севилья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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