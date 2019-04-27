Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Тейлор - статистика

Завершил карьеру
20 июля 1992 (34), Ливерпуль
#28 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
30
3
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Вест Бромвич
2 : 1
27.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ротерхэм
1 : 3
22.04.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
4 : 3
19.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сток Сити
2 : 2
13.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ротерхэм
1 : 2
10.04.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
6 : 1
30.03.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ротерхэм
1 : 2
16.03.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
13.03.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
09.03.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 2
02.03.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 1
23.02.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
2 : 2
16.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
2 : 2
12.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
09.02.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 2
26.01.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ротерхэм
2 : 4
19.01.2019
Брентфорд
1' - 90'
20'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 1
01.01.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
1 : 0
29.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
0 : 4
22.12.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
1 : 1
15.12.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
08.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
3 : 1
01.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
2 : 2
27.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
2 : 2
24.11.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
1 : 1
10.11.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.11.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 1
27.10.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
06.10.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 0
03.10.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
2 : 2
29.09.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Астон Вилла
2 : 0
18.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
1 : 0
15.09.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
01.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
5'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 0
26.08.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ротерхэм
2 : 3
21.08.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
2 : 0
18.08.2018
Ротерхэм
1' - 90'
16'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
5 : 1
04.08.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+