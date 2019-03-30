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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ротерхэм
Дерби Каунти - Ротерхэм: обзор матча 30 марта 2019
Дерби Каунти
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
6 : 1
Завершен
Ротерхэм
13'
М. Уогхорн (П)
39'
Б. Джонсон
42'
М. Уогхорн
48'
М. Маунт
62'
Д. Холмс
71'
М. Уогхорн (П)
53'
Р. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ротерхэм
ГОЛ с пенальти! 6:1!
М. Уогхорн
71'
ГОЛ! 5:1!
Д. Холмс
Пас отдал
М. Маунт
62'
53'
ГОЛ! 4:1!
Р. Вуд
Пас отдал
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 4:0!
М. Маунт
Пас отдал
Д. Богль
48'
ГОЛ! 3:0!
М. Уогхорн
Пас отдал
Д. Холмс
42'
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
С. Мэлони
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Уогхорн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
16
Мэтт Палмер
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
4-2-3-1
13
Рос
2
Богль
23
Томори
2
Мэлони
36
Кио
14
Холмс
4
Джонсон
10
Лоуренс
7
Маунт
10
Уилсон
29
Уогхорн
4-4-1
1
Родак
2
Джонс
6
Вуд
26
Винер
6
Аджайи
11
Ньюэлл
26
Уайлс
7
Уильямс
28
Тейлор
12
Йетс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ротерхэм
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
12
Льюис Прайс
ВР
16
Мэтт Палмер
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
16
Мэтт Палмер
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Дерби Каунти - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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