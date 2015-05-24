Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юсси Яскилайнен - статистика

Завершил карьеру
19 апреля 1975 (51), Миккели
#22 | Вратарь
191 см | 87 кг
Финляндия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл
2 : 0
24.05.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
1 : 2
16.05.2015
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1 : 0
09.05.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.05.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
25.04.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
2 : 0
19.04.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Хэм
1 : 1
11.04.2015
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Лестер
2 : 1
04.04.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Хэм
1 : 0
21.03.2015
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
3 : 0
14.03.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
0 : 1
04.03.2015
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
1 : 3
28.02.2015
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 2
22.02.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
0 : 0
11.02.2015
Вест Хэм
63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
1 : 1
08.02.2015
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ливерпуль
2 : 0
31.01.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
3 : 0
18.01.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Суонси
1 : 1
10.01.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.01.2015
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
1 : 2
28.12.2014
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
2 : 0
26.12.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
2 : 0
20.12.2014
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1 : 1
13.12.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3 : 1
07.12.2014
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 2
02.12.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
1 : 0
29.11.2014
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
22.11.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Хэм
0 : 0
08.11.2014
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сток Сити
2 : 2
01.11.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Хэм
2 : 1
25.10.2014
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Бернли
1 : 3
18.10.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
2 : 0
05.10.2014
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
27.09.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Хэм
3 : 1
20.09.2014
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Халл Сити
2 : 2
15.09.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
1 : 3
30.08.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
23.08.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
0 : 1
16.08.2014
Тоттенхэм
Был в запасе
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
66
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
17
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+