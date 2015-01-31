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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 31 января 2015
Ливерпуль
31.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
51'
Р. Стерлинг
80'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
+2
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
81'
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
80'
73'
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. Коллинс
Замена
Д. Старридж
️️️️
Л. Маркович
69'
63'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
59'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
54'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Амалфитано
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Коутиньо
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
2-4-1-3
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
6
Лейва
8
Маркович
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
4-1-3-2
13
Адриан
17
О'Брайен
23
Рид
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Сонг
31
Амалфитано
4
Нолан
19
Даунинг
13
Валенсия
9
Кэрролл
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
8
Маркович
15
Старридж
15
Старридж
8
Маркович
39
Коллинс
55
Демель
55
Демель
39
Коллинс
31
Амалфитано
16
Нобл
16
Нобл
31
Амалфитано
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
12
Дэнни Уорд
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
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