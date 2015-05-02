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Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 02 мая 2015
Вест Хэм
02.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
24'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Бернли
90'
+3
Желтая карточка
Б. Ми
84'
Желтая карточка
Р. Уоллес
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Валенсия
82'
81'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
М. Тэйлор
79'
Замена
М. Сорделл
️️️️
Э. Барнс
Замена
Нене
️️️️
К. Нолан
79'
Желтая карточка
С. Даунинг
60'
46'
Замена
М. Кин
️️️️
Д. Бойд
Желтая карточка
М. Нобл
44'
Желтая карточка
Э. Валенсия
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нобл
24'
23'
Красная карточка
М. Дафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Нене
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-4-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
32
Бурк
39
Коллинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
19
Даунинг
4
Нолан
16
Нобл
31
Амалфитано
13
Валенсия
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
15
Ми
4
Дафф
5
Шекелл
3
Джонс
37
Эрфилд
31
Тэйлор
21
Бойд
28
Ингс
35
Барнс
4
Нолан
12
Нене
12
Нене
4
Нолан
13
Валенсия
24
Коул
24
Коул
13
Валенсия
21
Бойд
5
Кин
5
Кин
21
Бойд
31
Тэйлор
23
Уоллес
23
Уоллес
31
Тэйлор
35
Барнс
9
Сорделл
9
Сорделл
35
Барнс
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Мэттью Гилкс
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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