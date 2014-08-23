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Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 23 августа 2014
Кристал Пэлас
23.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
48'
М. Шамах
34'
М. Сарате
37'
С. Даунинг
62'
К. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
90'
Замена
М. Диаме
️️️️
С. Даунинг
83'
Замена
Д. Пойет
️️️️
М. Сарате
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
С. О'Кифи
83'
76'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Ф. Кэмпбелл
71'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Б. Беннэн
71'
68'
Замена
Д. Сахо
️️️️
К. Коул
62'
ГОЛ! 1:3!
К. Коул
ГОЛ! 1:2!
М. Шамах
Пас отдал
М. Йединак
48'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Томкинс
39'
Желтая карточка
У. Рид
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Даунинг
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Сарате
Пас отдал
Ш. Куяте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
39
Диего Пойет
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
16
Келли
4
Хангеланд
17
Делэйни
25
Уорд
15
Йединак
10
Беннэн
7
О'Кифи
11
Боласи
27
Шамах
22
Кэмпбелл
4-1-2-1-2
13
Адриан
17
О'Брайен
5
Томкинс
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
19
Даунинг
16
Нобл
12
Важ Те
24
Коул
9
Сарате
10
Беннэн
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Беннэн
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
7
О'Кифи
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
О'Кифи
9
Сарате
39
Пойет
39
Пойет
9
Сарате
19
Даунинг
17
Диаме
17
Диаме
19
Даунинг
24
Коул
25
Сахо
25
Сахо
24
Коул
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Селхарст Парк
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