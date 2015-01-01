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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 01 января 2015
Вест Хэм
01.01.2015, четверг, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
10'
Д. Сахо
42'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
84'
79'
Замена
С. Варела
️️️️
Г. Дорранс
73'
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Бераино
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Сахо
72'
67'
Замена
К. Якоб
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Амалфитано
55'
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Бераино
Пас отдал
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
Д. Сахо
Пас отдал
А. Крессуэлл
10'
Желтая карточка
Ш. Куяте
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
36
Адиль Наби
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
23
Рид
6
Дженкинсон
8
Куяте
8
Сонг
19
Даунинг
31
Амалфитано
25
Сахо
9
Кэрролл
4-5-1
12
Фостер
15
Лескотт
14
Уисдом
36
Маколи
22
Бэйрд
21
Мулумбу
18
Дорранс
11
Брант
29
Сессеньон
7
Моррисон
38
Бераино
31
Амалфитано
16
Джарвис
16
Джарвис
31
Амалфитано
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
25
Сахо
13
Валенсия
13
Валенсия
25
Сахо
21
Мулумбу
22
Якоб
22
Якоб
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Варела
18
Варела
18
Дорранс
38
Бераино
12
Идейе
12
Идейе
38
Бераино
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
36
Адиль Наби
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
36
Адиль Наби
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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