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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 20 декабря 2014
Вест Хэм
20.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
24'
Э. Кэрролл
56'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лестер
Замена
М. Амалфитано
️️️️
К. Нолан
87'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Сахо
79'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Томкинс
69'
64'
Желтая карточка
Л. Ульоа
62'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Варди
61'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Э. Камбьяссо
61'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
П. Кончески
ГОЛ! 2:0!
С. Даунинг
Пас отдал
Д. Сахо
56'
41'
Желтая карточка
Д. Варди
33'
Желтая карточка
Э. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Лестер
31
Адам Смит
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
5
Томкинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
19
Даунинг
8
Сонг
4
Нолан
9
Кэрролл
25
Сахо
4-4-1-1
29
Хамер
2
Симпсон
27
Василевски
5
Морган
15
Кончески
4
Дринкуотер
10
Кинг
91
Камбьяссо
27
Шлупп
26
Марез
9
Варди
5
Томкинс
39
Коллинс
39
Коллинс
5
Томкинс
4
Нолан
31
Амалфитано
31
Амалфитано
4
Нолан
25
Сахо
13
Валенсия
13
Валенсия
25
Сахо
15
Кончески
93
Кноккарт
93
Кноккарт
15
Кончески
91
Камбьяссо
11
Ульоа
11
Ульоа
91
Камбьяссо
9
Варди
35
Наджент
35
Наджент
9
Варди
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
31
Адам Смит
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
31
Адам Смит
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
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