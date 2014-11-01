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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 01 ноября 2014
Сток Сити
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
33'
В. Мозес
56'
М. Диуф
60'
Э. Валенсия
73'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
Замена
Ч. Адам
️️️️
Б. Кркич
84'
73'
ГОЛ! 2:2!
С. Даунинг
Пас отдал
Э. Валенсия
68'
Замена
К. Нолан
️️️️
М. Нобл
66'
Желтая карточка
Д. Коллинс
60'
ГОЛ! 2:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
С. Даунинг
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Уолтерс
56'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
54'
46'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Амалфитано
ГОЛ! 1:0!
В. Мозес
33'
24'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
У. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
5
Кэмерон
17
Шоукросс
36
Уилсон
15
Н'Зонзи
14
Сидуэлл
11
Мозес
19
Уолтерс
9
Кркич
92
Диуф
4-1-4-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
23
Рид
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
31
Амалфитано
16
Нобл
19
Даунинг
8
Сонг
13
Валенсия
9
Кркич
16
Адам
16
Адам
9
Кркич
23
Рид
5
Томкинс
5
Томкинс
23
Рид
16
Нобл
4
Нолан
4
Нолан
16
Нобл
31
Амалфитано
24
Коул
24
Коул
31
Амалфитано
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
23
Дионатан
ЦЗ
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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