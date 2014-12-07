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Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм - Суонси: обзор матча 07 декабря 2014
Вест Хэм
07.12.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
41'
Э. Кэрролл
66'
Э. Кэрролл
87'
Д. Сахо
19'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Суонси
ГОЛ! 3:1!
Д. Сахо
Пас отдал
Э. Кэрролл
87'
86'
Замена
Н. Дайер
️️️️
А. Ранхель
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Ш. Куяте
86'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
К. Дженкинсон
79'
75'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Монтеро
71'
Замена
Г. Треммель
️️️️
Л. Бриттон
68'
Красная карточка
Л. Фабиански
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Даунинг
66'
50'
Желтая карточка
У. Раутледж
Замена
Д. Сахо
️️️️
Э. Валенсия
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
К. Дженкинсон
41'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Бони
Пас отдал
Д. Монтеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
5
Томкинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
8
Сонг
4
Нолан
19
Даунинг
9
Кэрролл
13
Валенсия
4-1-2-2-1
22
Фабиански
5
Уилльямс
5
Бартли
22
Ранхель
6
Ричардс
7
Бриттон
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
15
Раутледж
2
Бони
6
Дженкинсон
17
О'Брайен
17
О'Брайен
6
Дженкинсон
8
Куяте
39
Коллинс
39
Коллинс
8
Куяте
13
Валенсия
25
Сахо
25
Сахо
13
Валенсия
7
Бриттон
25
Треммель
25
Треммель
7
Бриттон
22
Ранхель
12
Дайер
12
Дайер
22
Ранхель
10
Монтеро
18
Гомис
18
Гомис
10
Монтеро
Остались в запасе
Вест Хэм
Суонси
22
Юсси Яскилайнен
ВР
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Вест Хэм - Суонси
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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