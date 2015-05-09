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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 09 мая 2015
Астон Вилла
09.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
31'
Т. Клеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
Замена
К. Санчес
️️️️
Д. Грилиш
90'
+2
78'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Нобл
Замена
А. Хаттон
️️️️
Л. Бакуна
77'
72'
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
71'
46'
Замена
Нене
️️️️
К. Нолан
46'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Амалфитано
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Т. Клеверли
Пас отдал
Д. Грилиш
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
3-1-4-1-1
24
Гивен
15
Ричардсон
5
Окоре
12
Влаар
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
18
Делф
8
Клеверли
10
Бакуна
10
Грилиш
20
Бентеке
4-1-4-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
39
Коллинс
32
Бурк
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
31
Амалфитано
19
Даунинг
4
Нолан
13
Валенсия
10
Бакуна
21
Хаттон
21
Хаттон
10
Бакуна
10
Грилиш
15
Санчес
15
Санчес
10
Грилиш
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
28
Н'Зогбиа
4
Нолан
12
Нене
12
Нене
4
Нолан
31
Амалфитано
8
Сонг
8
Сонг
31
Амалфитано
16
Нобл
24
Коул
24
Коул
16
Нобл
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
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