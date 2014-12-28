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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 28 декабря 2014
Вест Хэм
28.12.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
54'
Ш. Куяте
41'
С. Касорла (П)
44'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Коклен
90'
Замена
К. Чамберс
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
У. Рид
88'
84'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Д. Томкинс
83'
80'
Желтая карточка
М. Дебюши
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. О'Брайен
78'
Замена
К. Нолан
️️️️
Ш. Куяте
78'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Сахо
62'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Куяте
Пас отдал
Д. Томкинс
54'
48'
Желтая карточка
А. Санчес
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Касорла
Желтая карточка
Э. Кэрролл
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
(К)
ОП
19
Стюарт Даунинг
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-2-2-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
5
Томкинс
17
О'Брайен
8
Куяте
8
Сонг
31
Амалфитано
19
Даунинг
25
Сахо
9
Кэрролл
4-2-2-2
13
Щесны
26
Дебюши
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
20
Фламини
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
4
Санчес
18
Уэлбек
17
О'Брайен
55
Демель
55
Демель
17
О'Брайен
8
Куяте
4
Нолан
4
Нолан
8
Куяте
25
Сахо
13
Валенсия
13
Валенсия
25
Сахо
18
Уэлбек
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Уэлбек
21
Окслэд-Чемберлен
12
Чамберс
12
Чамберс
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Давид Оспина
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Аптон Парк
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