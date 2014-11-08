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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 08 ноября 2014
Вест Хэм
08.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
90'
+2
Замена
К. Кларк
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Нобл
90'
+2
89'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
88'
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Н. Бэйкер
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Валенсия
75'
69'
Желтая карточка
А. Вайманн
69'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Замена
К. Нолан
️️️️
Ш. Куяте
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
23
Рид
6
Дженкинсон
8
Куяте
19
Даунинг
16
Нобл
8
Сонг
25
Сахо
13
Валенсия
4-1-3-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
12
Влаар
26
Сиссоко
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
15
Санчес
11
Агбонлахор
18
Вайманн
8
Куяте
4
Нолан
4
Нолан
8
Куяте
13
Валенсия
24
Коул
24
Коул
13
Валенсия
16
Нобл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
16
Нобл
17
Бэйкер
14
Сендерос
14
Сендерос
17
Бэйкер
28
Н'Зогбиа
26
Кларк
26
Кларк
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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