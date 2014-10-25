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Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 25 октября 2014
Вест Хэм
25.10.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
21'
М. Амалфитано
75'
Д. Сахо
77'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
Замена
К. Нолан
️️️️
Д. Сахо
89'
78'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фернандо
78'
Замена
А. Коларов
️️️️
Г. Клиши
77'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Х. Навас
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Валенсия
76'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сахо
Пас отдал
А. Крессуэлл
75'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
М. Амалфитано
66'
58'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Сонг
48'
44'
Желтая карточка
В. Компани
ГОЛ! 1:0!
М. Амалфитано
Пас отдал
Э. Валенсия
21'
Желтая карточка
М. Амалфитано
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
4
Кевин Нолан
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
39
Коллинс
6
Дженкинсон
8
Сонг
31
Амалфитано
16
Нобл
19
Даунинг
25
Сахо
13
Валенсия
3-4-1-2
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
4
Компани
5
Сабалета
5
Фернандо
42
Туре
3
Клиши
21
Сильва
10
Джеко
10
Агуэро
31
Амалфитано
8
Куяте
8
Куяте
31
Амалфитано
25
Сахо
4
Нолан
4
Нолан
25
Сахо
13
Валенсия
24
Коул
24
Коул
13
Валенсия
3
Клиши
11
Коларов
11
Коларов
3
Клиши
5
Фернандо
20
Милнер
20
Милнер
5
Фернандо
10
Джеко
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Джеко
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
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