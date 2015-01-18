Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Халл Сити
Вест Хэм - Халл Сити: обзор матча 18 января 2015
Вест Хэм
18.01.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
49'
Э. Кэрролл
69'
М. Амалфитано
72'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Халл Сити
87'
Желтая карточка
Д. Мейлер
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Д. Томкинс
76'
75'
Желтая карточка
С. Куинн
72'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
К. Дэйвис
ГОЛ! 3:0!
С. Даунинг
Пас отдал
А. Сонг
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Амалфитано
Пас отдал
Э. Валенсия
69'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
М. Нобл
66'
Замена
У. Рид
️️️️
Д. Коллинс
49'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
49'
46'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
А. Брюс
45'
+4
Замена
М. Фигероа
️️️️
Д. Честер
34'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
М. Нобл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-4-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
5
Томкинс
6
Дженкинсон
8
Сонг
4
Нолан
19
Даунинг
16
Нобл
13
Валенсия
9
Кэрролл
3-3-4
1
МакГрегор
4
Брюс
33
Дэйвис
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
17
Честер
14
Алуко
7
Мейлер
23
Куинн
23
Хаддлстоун
5
Томкинс
17
О'Брайен
17
О'Брайен
5
Томкинс
39
Коллинс
23
Рид
23
Рид
39
Коллинс
16
Нобл
31
Амалфитано
31
Амалфитано
16
Нобл
17
Честер
3
Фигероа
3
Фигероа
17
Честер
4
Брюс
5
Магуайр
5
Магуайр
4
Брюс
33
Дэйвис
20
Сагбо
20
Сагбо
33
Дэйвис
Остались в запасе
Вест Хэм
Халл Сити
22
Юсси Яскилайнен
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Хэм - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
Новости команд
Все
Вест Хэм
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+