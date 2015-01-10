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Суонси - Вест Хэм
Суонси - Вест Хэм: обзор матча 10 января 2015
Суонси
10.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
74'
М. Нобл (АГ)
43'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Хэм
90'
+1
Желтая карточка
Д. Пойет
82'
Замена
Д. Пойет
️️️️
К. Нолан
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Г. Сигурдссон
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Нобл
74'
71'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Э. Валенсия
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
62'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Н. Дайер
62'
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
22
Ранхель
6
Фернандес
7
Бриттон
14
Кэрролл
15
Раутледж
10
Сигурдссон
18
Гомис
12
Дайер
3-2-3-2
13
Адриан
39
Коллинс
23
Рид
5
Томкинс
6
Дженкинсон
3
Крессуэлл
19
Даунинг
16
Нобл
4
Нолан
9
Кэрролл
13
Валенсия
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
10
Сигурдссон
7
Оливейра
7
Оливейра
10
Сигурдссон
12
Дайер
11
Эмнес
11
Эмнес
12
Дайер
4
Нолан
39
Пойет
39
Пойет
4
Нолан
13
Валенсия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
13
Валенсия
Остались в запасе
Суонси
Вест Хэм
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Суонси - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
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