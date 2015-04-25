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Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм: обзор матча 25 апреля 2015
Куинз Парк Рейнджерс
25.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм
Желтая карточка
Ч. Остин
77'
Замена
Л. Фер
️️️️
Б. Замора
67'
Замена
Ю. Сук-Йон
️️️️
К. Хилл
64'
55'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Джарвис
Пенальти не реализован!
Ч. Остин
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-4-2
31
Грин
29
Колкер
6
Хилл
5
Онуоха
22
Данн
8
Бартон
20
Хенри
30
Сандро
25
Филлипс
32
Остин
25
Замора
4-1-4-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
39
Коллинс
32
Бурк
3
Крессуэлл
8
Куяте
4
Нолан
19
Даунинг
16
Нобл
16
Джарвис
13
Валенсия
6
Хилл
3
Юн Сук-Йон
3
Юн Сук-Йон
6
Хилл
25
Замора
8
Фер
8
Фер
25
Замора
16
Джарвис
24
Коул
24
Коул
16
Джарвис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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