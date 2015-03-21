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Вест Хэм - Сандерленд
Вест Хэм - Сандерленд: обзор матча 21 марта 2015
Вест Хэм
21.03.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
88'
Д. Сахо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сандерленд
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Д. Сахо
90'
+2
88'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 1:0!
Д. Сахо
Пас отдал
М. Нобл
88'
Замена
Нене
️️️️
К. Нолан
80'
73'
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Флетчер
63'
Желтая карточка
К. Уикхэм
Замена
К. Коул
️️️️
М. Джарвис
46'
12'
Замена
С. Вергини
️️️️
У. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Нене
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
3-1-5-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Джарвис
19
Даунинг
4
Нолан
8
Сонг
16
Нобл
25
Сахо
4-3-3
25
Пантилимон
15
Ревейер
30
Браун
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
Родуэлл
7
Ларссон
16
Гомес
9
Дефо
26
Флетчер
13
Уикхэм
25
Сахо
17
О'Брайен
17
О'Брайен
25
Сахо
4
Нолан
12
Нене
12
Нене
4
Нолан
16
Джарвис
24
Коул
24
Коул
16
Джарвис
30
Браун
2
Вергини
2
Вергини
30
Браун
26
Флетчер
11
Джонсон
11
Джонсон
26
Флетчер
9
Дефо
12
Грэм
12
Грэм
9
Дефо
Остались в запасе
Вест Хэм
Сандерленд
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Вест Хэм - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
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