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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 28 февраля 2015
Вест Хэм
28.02.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
76'
Э. Валенсия
41'
Г. Мюррэй
51'
С. Данн
63'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
84'
Желтая карточка
Д. Делэйни
83'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Я. Боласи
ГОЛ! 1:3!
Э. Валенсия
Пас отдал
С. Даунинг
76'
72'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
В. Заа
69'
Вторая желтая
Г. Мюррэй
Желтая карточка
Э. Валенсия
65'
63'
ГОЛ! 0:3!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Д. Панчеон
Замена
Нене
️️️️
А. Сонг
61'
Желтая карточка
Д. Томкинс
59'
53'
Желтая карточка
Д. Уорд
51'
ГОЛ! 0:2!
С. Данн
Пас отдал
Д. Панчеон
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Д. Панчеон
33'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Матч
23'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Нене
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
5
Томкинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Нобл
19
Даунинг
8
Сонг
25
Сахо
13
Валенсия
4-4-1-1
1
Сперони
16
Келли
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
77
Матч
11
Боласи
15
Йединак
40
Панчеон
10
Заа
39
Мюррэй
8
Сонг
12
Нене
12
Нене
8
Сонг
11
Боласи
16
Ледли
16
Ледли
11
Боласи
77
Матч
11
МакАртур
11
МакАртур
77
Матч
10
Заа
26
Амеоби
26
Амеоби
10
Заа
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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