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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 11 апреля 2015
Вест Хэм
11.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
7'
А. Крессуэлл
90+5'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Р. Шоукросс
Желтая карточка
К. Коул
85'
Желтая карточка
К. Нолан
80'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Э. Валенсия
78'
73'
Желтая карточка
Э. Питерс
Замена
К. Нолан
️️️️
А. Сонг
68'
67'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Г. Уилэн
Замена
К. Коул
️️️️
Д. Сахо
59'
49'
Замена
Э. Питерс
️️️️
М. Уилсон
44'
Замена
М. Диуф
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
Д. Коллинс
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Крессуэлл
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Нене
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
23
Рид
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Нобл
19
Даунинг
8
Сонг
25
Сахо
13
Валенсия
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
5
Кэмерон
11
Мозес
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
7
Арнаутович
13
Валенсия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
13
Валенсия
8
Сонг
4
Нолан
4
Нолан
8
Сонг
25
Сахо
24
Коул
24
Коул
25
Сахо
36
Уилсон
33
Питерс
33
Питерс
36
Уилсон
12
Уилэн
7
Айрленд
7
Айрленд
12
Уилэн
11
Мозес
92
Диуф
92
Диуф
11
Мозес
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Нене
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Джек Батлэнд
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Нене
ЛП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
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