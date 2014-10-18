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АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 18 октября 2014
Бернли
18.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
60'
Д. Бойд
49'
Д. Сахо
54'
Э. Валенсия
70'
К. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
83'
Замена
К. Нолан
️️️️
А. Сонг
Замена
М. Сорделл
️️️️
М. Кайтли
83'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Ингс
83'
70'
ГОЛ! 1:3!
К. Коул
Пас отдал
Д. Сахо
Замена
Э. Барнс
️️️️
Л. Юткевич
65'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бойд
60'
59'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Валенсия
54'
ГОЛ! 0:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
К. Дженкинсон
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сахо
Пас отдал
А. Крессуэлл
34'
Желтая карточка
У. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
4
Дафф
5
Шекелл
2
Триппьер
28
Кайтли
37
Эрфилд
3
Джонс
28
Ингс
10
Юткевич
21
Бойд
4-4-2
13
Адриан
6
Дженкинсон
39
Коллинс
23
Рид
3
Крессуэлл
16
Нобл
31
Амалфитано
19
Даунинг
8
Сонг
13
Валенсия
25
Сахо
28
Ингс
15
Чалоба
15
Чалоба
28
Ингс
28
Кайтли
9
Сорделл
9
Сорделл
28
Кайтли
10
Юткевич
35
Барнс
35
Барнс
10
Юткевич
8
Сонг
4
Нолан
4
Нолан
8
Сонг
13
Валенсия
24
Коул
24
Коул
13
Валенсия
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Тюрф Мур
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