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Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 29 ноября 2014
Вест Хэм
29.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
56'
А. Крессуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
Желтая карточка
М. Сарате
87'
Замена
К. Нолан
️️️️
Ш. Куяте
85'
Желтая карточка
М. Амалфитано
78'
76'
Вторая желтая
М. Сиссоко
75'
Желтая карточка
М. Сиссоко
74'
Замена
С. Тэйлор
️️️️
Д. Янмат
Замена
М. Сарате
️️️️
М. Джарвис
70'
Желтая карточка
М. Нобл
66'
63'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Тиоте
63'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 1:0!
А. Крессуэлл
Пас отдал
Ш. Куяте
56'
54'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
19'
Желтая карточка
М. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-4-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
5
Томкинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Джарвис
16
Нобл
19
Даунинг
31
Амалфитано
9
Кэрролл
4-3-3
33
Эллиот
14
Дамметт
22
Янмат
5
Уильямсон
21
Айдара
24
Тиоте
17
Сиссоко
4
Коулбэк
10
Амеоби
22
Перес
94
Гуффран
8
Куяте
4
Нолан
4
Нолан
8
Куяте
16
Джарвис
9
Сарате
9
Сарате
16
Джарвис
22
Янмат
27
Тэйлор
27
Тэйлор
22
Янмат
94
Гуффран
5
Кабелла
5
Кабелла
94
Гуффран
24
Тиоте
61
Сиссе
61
Сиссе
24
Тиоте
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
31
Джейк Анвик
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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