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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 04 апреля 2015
Лестер
04.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
12'
Э. Камбьяссо
86'
Э. Кинг
32'
Ш. Куяте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Хэм
88'
Замена
Нене
️️️️
А. Сонг
ГОЛ! 2:1!
Э. Кинг
Пас отдал
Д. Варди
86'
85'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
80'
Замена
К. Коул
️️️️
Д. Сахо
Замена
Э. Кинг
️️️️
Р. Де Лат
79'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Л. Ульоа
72'
65'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
К. Нолан
53'
Желтая карточка
У. Рид
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Марез
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Куяте
Пас отдал
А. Сонг
Пенальти не реализован!
Д. Наджент
15'
14'
Желтая карточка
К. Дженкинсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Камбьяссо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Нене
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
3-3-1-3
1
Шмейхель
2
Де Лат
6
Хут
5
Морган
27
Шлупп
37
Джеймс
91
Камбьяссо
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
35
Наджент
4-1-4-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
39
Коллинс
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
19
Даунинг
8
Сонг
4
Нолан
16
Нобл
25
Сахо
2
Де Лат
10
Кинг
10
Кинг
2
Де Лат
26
Марез
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Марез
11
Ульоа
27
Крамарич
27
Крамарич
11
Ульоа
8
Сонг
12
Нене
12
Нене
8
Сонг
4
Нолан
31
Амалфитано
31
Амалфитано
4
Нолан
25
Сахо
24
Коул
24
Коул
25
Сахо
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кинг Пауэр
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