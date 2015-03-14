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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 14 марта 2015
Арсенал
14.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
45+1'
О. Жиру
81'
А. Рэмзи
84'
М. Фламини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
ГОЛ! 3:0!
М. Фламини
Пас отдал
С. Касорла
84'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Озил
83'
82'
Замена
Нене
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
81'
78'
Желтая карточка
Д. Сахо
75'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
М. Джарвис
Замена
С. Касорла
️️️️
Т. Уолкотт
72'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Санчес
65'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рэмзи
45'
+1
Желтая карточка
А. Санчес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Нене
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4-1-1-2-2
1
Оспина
18
Монреаль
12
Чамберс
4
Мертезакер
6
Косиельни
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
9
Жиру
3-1-5-1
13
Адриан
17
О'Брайен
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
8
Сонг
16
Нобл
19
Даунинг
4
Нолан
16
Джарвис
25
Сахо
32
Уолкотт
8
Касорла
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Озил
20
Фламини
20
Фламини
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
18
Уэлбек
4
Санчес
16
Нобл
12
Нене
12
Нене
16
Нобл
16
Джарвис
31
Амалфитано
31
Амалфитано
16
Джарвис
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Юсси Яскилайнен
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
39
Диего Пойет
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
39
Диего Пойет
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
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