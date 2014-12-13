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Сандерленд - Вест Хэм
Сандерленд - Вест Хэм: обзор матча 13 декабря 2014
Сандерленд
13.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
22'
Ж. Гомес (П)
29'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Хэм
Желтая карточка
К. Уикхэм
82'
81'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
К. Нолан
80'
Желтая карточка
С. Даунинг
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Джонсон
70'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Ж. Алтидор
62'
Желтая карточка
Ж. Гомес
57'
40'
Желтая карточка
У. Рид
29'
ГОЛ! 1:1!
С. Даунинг
Пас отдал
К. Нолан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Гомес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-4-2
25
Пантилимон
30
Браун
2
Вергини
16
О'Ши
15
Ревейер
7
Ларссон
16
Гомес
6
Каттермол
11
Джонсон
13
Уикхэм
17
Алтидор
4-1-3-2
13
Адриан
6
Дженкинсон
23
Рид
5
Томкинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
8
Сонг
4
Нолан
19
Даунинг
9
Кэрролл
25
Сахо
11
Джонсон
11
Альварес
11
Альварес
11
Джонсон
17
Алтидор
26
Флетчер
26
Флетчер
17
Алтидор
4
Нолан
13
Валенсия
13
Валенсия
4
Нолан
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Хэм
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сандерленд - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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