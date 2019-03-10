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    Лебоганг Фири - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Лебоганг
    Фамилия Фири
    Команда Генгам
    Состав Основной
    Родной город Йоханнесбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 23 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 1' -90' Амьен (Амьен) 2:1 Генгам (Генгам)
    18.05.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 2:2 Ним (Ним)
    12.05.2019 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Генгам (Генгам)
    04.05.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:0 Кан (Кан)
    28.04.2019 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Генгам (Генгам)
    20.04.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 1:3 Марсель (Марсель)
    06.04.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Монако (Монако)
    03.04.2019 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Генгам (Генгам)
    16.03.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Дижон (Дижон)
    10.03.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Генгам (Генгам)
    52'
    03.03.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:0 Нант (Нант)
    23.02.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Анжер (Анжер)
    20.02.2019 1' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Генгам (Генгам)
    77'
    15.02.2019 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.02.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:2 Лилль (Лилль)
    26.01.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:1 Реймс (Реймс)
    19.01.2019 1' -90' ПСЖ (Париж) 9:0 Генгам (Генгам)
    16.01.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 2:1 Ренн (Ренн)
    12.01.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.12.2018 1' -90' Монако (Монако) 0:2 Генгам (Генгам)
    08.12.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:2 Амьен (Амьен)
    05.12.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 Генгам (Генгам)
    01.12.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:0 Ницца (Ницца)
    24.11.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.11.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:4 Лион (Лион)
    04.11.2018 Был в запасе Нант (Нант) 5:0 Генгам (Генгам)
    27.10.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    20.10.2018 Был в запасе Кан (Кан) 0:0 Генгам (Генгам)
    06.10.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    23.09.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:3 Бордо (Бордо)
    56'
    16.09.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 4:0 Генгам (Генгам)
    11.08.2018 1' -61' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Генгам (Генгам)
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