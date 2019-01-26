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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Реймс
Генгам - Реймс: обзор матча 26 января 2019
Генгам
26.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
38'
М. Кафаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Реймс
69'
Желтая карточка
А. Камара
Красная карточка
П. Джилободжи
59'
Желтая карточка
М. Коко
56'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Кафаро
35'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Каяр
29
Кербра
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
3
Джилободжи
8
До
18
Фири
10
Бляс
97
Коко
26
Ру
9
Тюрам
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
11
Камара
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
19
Чаваррия
Остались в запасе
Генгам
Реймс
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Генгам - Реймс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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