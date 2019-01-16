Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Ренн
Генгам - Ренн: обзор матча 16 января 2019
Генгам
16.01.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
40'
Ф. Эбоа-Эбоа
59'
Л. До
86'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Ренн
Желтая карточка
Л. Бляс
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Зеффан
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Ньянг
81'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ! 2:0!
Л. До
Пас отдал
Л. Бляс
59'
47'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эбоа-Эбоа
Пас отдал
П. Ребошу
40'
Желтая карточка
М. Коко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Каяр
5
Ребошу
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
93
Траоре
8
До
18
Фири
10
Бляс
97
Коко
26
Ру
9
Тюрам
4-2-3-1
40
Коубек
14
Траоре
17
Мешер
3
Да Силва
5
Бенсебаини
17
Леа Силики
15
Йоханссон
7
Сарр
8
Бен Арфа
20
дель Кастильо
9
Джордан
Остались в запасе
Генгам
Ренн
32
Джордан Икоко
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Генгам - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Ренн
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+