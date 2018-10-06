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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Монпелье
Генгам - Монпелье: обзор матча 06 октября 2018
Генгам
06.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
64'
Н. Бенезе
30'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Монпелье
ГОЛ! 1:1!
Н. Бенезе
Пас отдал
Л. До
64'
39'
Вторая желтая
Ф. Мойе
38'
Желтая карточка
Ф. Мойе
31'
Желтая карточка
А. Ойонго
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Пас отдал
Р. Агилар
Красная карточка
М. Тюрам
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Юнссон
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
5
Ребошу
29
Кербра
8
До
32
Икоко
17
Дидо
10
Бенезе
10
Бляс
9
Тюрам
3-4-1-2
23
Леком
3
Мендеш
3
Конгре
31
Коцца
2
Агилар
6
Ле Таллек
6
Скири
8
Ойонго
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Генгам
Монпелье
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Остались в запасе
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Статистика матча Генгам - Монпелье
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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