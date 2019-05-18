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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Ним
Генгам - Ним: обзор матча 18 мая 2019
Генгам
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 2
Завершен
Ним
6'
М. Тюрам
35'
А. Менди
53'
Р. Рипар
56'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Ним
66'
Желтая карточка
А. Бриансон
56'
ГОЛ! 2:2!
Д. Буанга
Пас отдал
А. Бобишон
53'
ГОЛ! 2:1!
Р. Рипар
Пас отдал
А. Бриансон
48'
Желтая карточка
С. Алакуш
Желтая карточка
М. Тюрам
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Менди
Пас отдал
Л. Бляс
35'
Желтая карточка
Д. Икоко
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Л. Бляс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
19
Мехди Мергем
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-3-1-2
16
Каяр
15
Сорбон
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
32
Икоко
19
Мергем
17
Дидо
18
Фири
10
Бляс
19
Менди
9
Тюрам
4-3-3
13
Бернардони
22
Алакуш
27
Мауасса
23
Бриансон
3
Мигель
14
Бобишон
4
Ферри
25
Валь
9
Тиуб
20
Рипар
99
Буанга
Остались в запасе
Генгам
Ним
8
Люка До
ОП
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Генгам - Ним
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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29 июня
1
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25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
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2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
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