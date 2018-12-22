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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Генгам
Монако - Генгам: обзор матча 22 декабря 2018
Монако
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Генгам
68'
М. Тюрам
75'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Генгам
90'
+1
Желтая карточка
Н. Ру
Желтая карточка
К. Глик
81'
78'
Желтая карточка
Г. Фофана
75'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ру
Пас отдал
Л. Бляс
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Л. Бляс
26'
Желтая карточка
П. Ребошу
14'
Желтая карточка
Д. Икоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-1-1-1-2
16
Бенальо
4
Бьянсон
15
Глик
5
Бадьяшиль
39
Хенрикс
15
Айт Беннассер
18
Тилеманс
10
Диоп
9
Фалькао
9
Силла
4-2-2-2
16
Каяр
32
Икоко
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
17
Дидо
18
Фири
97
Коко
10
Бляс
19
Менди
9
Тюрам
Остались в запасе
Монако
Генгам
7
Самуэль Грандсир
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Остались в запасе
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монако - Генгам
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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