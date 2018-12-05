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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Генгам
Дижон - Генгам: обзор матча 05 декабря 2018
Дижон
05.12.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
14'
Б. Жанно
86'
У. Хаддади
79'
М. Коко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Генгам
Желтая карточка
М. Абид
89'
ГОЛ! 2:1!
У. Хаддади
Пас отдал
В. Розье
86'
Желтая карточка
У. Хаддади
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
М. Коко
Пас отдал
П. Ребошу
Вторая желтая
В. Лаутоа
71'
Желтая карточка
В. Лаутоа
59'
Желтая карточка
Ж. Таварес
45'
+2
43'
Желтая карточка
П. Ребошу
Желтая карточка
В. Розье
18'
ГОЛ! 1:0!
Б. Жанно
Пас отдал
У. Хаддади
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Дижон
23
Лоран Киман
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-3-1-2
16
Аллен
4
Ямбере
4
Хаддади
6
Лаутоа
19
Розье
20
Амалфитано
17
Абид
23
Слити
7
Саммаритано
11
Таварес
9
Жанно
4-2-2-2
1
Юнссон
15
Сорбон
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
17
Дидо
10
Бенезе
97
Коко
10
Бляс
23
Роделен
9
Тюрам
Остались в запасе
Дижон
Генгам
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Дижон - Генгам
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
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