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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Марсель
Генгам - Марсель: обзор матча 20 апреля 2019
Генгам
20.04.2019, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
56'
Й. Нгбакото
4'
Л. Густаво
40'
Л. Окампос
90+1'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Марсель
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
В. Жермен
Пас отдал
К. Строотман
90'
Желтая карточка
Л. Окампос
Желтая карточка
Ж. Сорбон
79'
64'
Желтая карточка
М. Сансон
60'
Желтая карточка
Ф. Товен
ГОЛ! 1:2!
Й. Нгбакото
Пас отдал
М. Мергем
56'
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Окампос
Пас отдал
Ф. Товен
Желтая карточка
М. Мергем
36'
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
19
Мехди Мергем
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
4-4-2
16
Каяр
15
Сорбон
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
93
Траоре
19
Мергем
17
Дидо
22
Ндонг
18
Фири
26
Ру
9
Тюрам
3-2-1-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Генгам
Марсель
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Генгам - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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