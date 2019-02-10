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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Лилль
Генгам - Лилль: обзор матча 10 февраля 2019
Генгам
10.02.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
47'
Р. Леау
90+3'
Л. Реми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Лилль
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Реми
Желтая карточка
А. Менди
79'
47'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леау
Пас отдал
Н. Иконе
Желтая карточка
Д. Ндонг
33'
31'
Желтая карточка
Габриэль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-2-2-2
16
Каяр
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
29
Кербра
93
Траоре
18
Фири
22
Ндонг
10
Бляс
97
Коко
19
Менди
9
Тюрам
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
6
Габриэль
99
Коне
23
Мендес
8
Шека
93
Иконе
27
Леау
19
Бамба
19
Пепе
Остались в запасе
Генгам
Лилль
8
Люка До
ОП
1
Денис Петрич
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
1
Денис Петрич
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Генгам - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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