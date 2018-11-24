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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Генгам
Реймс - Генгам: обзор матча 24 ноября 2018
Реймс
24.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
2'
Х. Шавалерен
68'
Б. Диа
81'
М. Тюрам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Генгам
Замена
А. Ндом
️️️️
М. Думбия
87'
85'
Желтая карточка
Ж. Сорбон
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Тюрам
ГОЛ! 2:0!
Б. Диа
Пас отдал
П. Чаваррия
68'
66'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Н. Бенезе
Замена
Б. Диа
️️️️
Р. Уден
66'
65'
Желтая карточка
П. Ребошу
34'
Желтая карточка
М. Тюрам
Желтая карточка
А. Ромао
22'
10'
Желтая карточка
Д. Икоко
ГОЛ! 1:0!
Х. Шавалерен
Пас отдал
П. Чаваррия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Генгам
14
Натаэль Жулан
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-1-1-3-1
16
Менди
33
Конан
3
Энгелс
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
19
Чаваррия
4-3-1-1
14
Жулан
32
Икоко
29
Кербра
5
Ребошу
15
Сорбон
10
Бенезе
17
Дидо
18
Фири
97
Коко
9
Тюрам
7
Думбия
39
Ндом
39
Ндом
7
Думбия
10
Уден
22
Диа
22
Диа
10
Уден
10
Бенезе
7
Нгбакото
7
Нгбакото
10
Бенезе
Остались в запасе
Реймс
Генгам
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Самба Диавара
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Реймс - Генгам
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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