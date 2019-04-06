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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Монако
Генгам - Монако: обзор матча 06 апреля 2019
Генгам
06.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Монако
23'
Ф. Эбоа-Эбоа
90+3'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Монако
90'
+5
Желтая карточка
С. Йоветич
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Желтая карточка
П. Джилободжи
88'
85'
Желтая карточка
Жемерсон
Замена
П. Джилободжи
️️️️
Л. Бляс
82'
Желтая карточка
Н. Ру
80'
78'
Желтая карточка
Д. Сидибе
76'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Фабрегас
Замена
М. Коко
️️️️
М. Мергем
73'
Желтая карточка
Э. Дидо
63'
Замена
Э. Дидо
️️️️
Д. Ндонг
62'
59'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Р. Лопеш
56'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
Л. Бляс
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эбоа-Эбоа
Пас отдал
П. Ребошу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
19
Мехди Мергем
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
4-4-1-1
16
Каяр
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
15
Сорбон
93
Траоре
10
Бенезе
18
Фири
22
Ндонг
19
Мергем
10
Бляс
26
Ру
4-2-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
97
Балло-Туре
4
Фабрегас
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
95
Винисиус
19
Мергем
97
Коко
97
Коко
19
Мергем
10
Бляс
3
Джилободжи
3
Джилободжи
10
Бляс
22
Ндонг
17
Дидо
17
Дидо
22
Ндонг
9
Лопеш
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Лопеш
4
Фабрегас
9
Силла
9
Силла
4
Фабрегас
Остались в запасе
Генгам
Монако
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Генгам - Монако
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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