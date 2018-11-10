Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Лион
Генгам - Лион: обзор матча 10 ноября 2018
Генгам
10.11.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 4
Завершен
Лион
21'
М. Тюрам
79'
М. Тюрам (П)
62'
У. Ауа
66'
М. Депай
73'
М. Депай
84'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Лион
84'
ГОЛ! 2:4!
М. Корне
Пас отдал
М. Депай
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Тюрам
79'
78'
Желтая карточка
Ж. Морель
76'
Желтая карточка
М. Депай
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Депай
Желтая карточка
Л. Бляс
69'
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
62'
ГОЛ! 1:1!
У. Ауа
Пас отдал
М. Депай
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
П. Ребошу
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
4-1-2-2-1
1
Юнссон
5
Ребошу
15
Сорбон
29
Кербра
32
Икоко
8
До
17
Дидо
10
Бенезе
10
Бляс
97
Коко
9
Тюрам
3-3-2-2
1
Лопеш
21
Морель
6
Марсело
64
Денайе
2
Тете
29
Тусар
23
Менди
10
Ауа
22
Н'Домбеле
10
Депай
9
Дембеле
Остались в запасе
Генгам
Лион
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Генгам - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Лион
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+