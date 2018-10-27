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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Страсбур
Генгам - Страсбур: обзор матча 27 октября 2018
Генгам
27.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
6'
Н. Бенезе
89'
К. Зохи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Страсбур
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Зохи
89'
Замена
М. Земземи
️️️️
Н. Да Кошта
Замена
М. Коко
️️️️
Р. Роделен
88'
74'
Замена
К. Зохи
️️️️
П. Мартинес
Желтая карточка
Г. Фофана
71'
Замена
Г. Фофана
️️️️
Н. Жулан
69'
61'
Замена
Б. Корнье
️️️️
А. Томассон
49'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
Замена
Д. Койта
️️️️
К. Кербра
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бенезе
Пас отдал
Э. Дидо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
4
Джеги Койта
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-3-1-2
1
Юнссон
15
Сорбон
29
Кербра
5
Ребошу
32
Икоко
27
Табану
10
Бенезе
17
Дидо
10
Бляс
14
Жулан
23
Роделен
3-3-1-1-2
26
Селс
18
Мартинес
23
Митрович
5
Коне
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
8
Мартен
28
Томассон
35
Мотиба
10
Да Кошта
29
Кербра
4
Койта
4
Койта
29
Кербра
23
Роделен
97
Коко
97
Коко
23
Роделен
14
Жулан
27
Фофана
27
Фофана
14
Жулан
28
Томассон
10
Корнье
10
Корнье
28
Томассон
10
Да Кошта
7
Земземи
7
Земземи
10
Да Кошта
18
Мартинес
9
Зохи
9
Зохи
18
Мартинес
Остались в запасе
Генгам
Страсбур
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
18
Лебоганг Фири
ЦП
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
18
Лебоганг Фири
ЦП
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Генгам - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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