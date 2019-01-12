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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Сент-Этьен
Генгам - Сент-Этьен: обзор матча 12 января 2019
Генгам
12.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
6'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Сент-Этьен
56'
Желтая карточка
В. Хазри
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
99
Луи Диони
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-2-3
16
Каяр
5
Ребошу
29
Кербра
13
Ларссон
20
Эбоа-Эбоа
17
Дидо
10
Бляс
97
Коко
26
Ру
23
Роделен
9
Тюрам
4-2-1-3
16
Руффье
15
Колоджейчак
24
Перрен
2
Салиба
11
Силва
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
10
Хазри
22
Монне-Паке
99
Диони
Остались в запасе
Генгам
Сент-Этьен
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Генгам - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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