Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Ницца
Генгам - Ницца: обзор матча 01 декабря 2018
Генгам
01.12.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Ницца
Желтая карточка
К. Кербра
73'
7'
Желтая карточка
О. Боскальи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-3-2
1
Юнссон
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
29
Кербра
15
Сорбон
17
Дидо
97
Коко
10
Бляс
7
Нгбакото
23
Роделен
9
Тюрам
3-2-3-2
44
Бенитес
5
Сарр
4
Данте
21
Боскальи
29
Эрейе
20
Аталь
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
61
Тамез
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Генгам
Ницца
32
Джордан Икоко
ПЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Генгам - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Ницца
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+